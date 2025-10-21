Что делать, если в квартире нет тепла: куда обращаться при холодных батареях в Волгограде

В этом случае жители должны обратиться в свою управляющую организацию с требованием отрегулировать внутридомовые сети, а при необходимости — подать заявку в «Концессии теплоснабжения». Точно такой же алгоритм действий, когда в одной комнате батареи нагрелись, а в другой — нет, или когда «у соседа отопление есть, а у меня — нет». Все это — нарушение работы внутридомовых сетей. В этом случае всегда следует обращаться в свою управляющую организацию.