Краснов призвал внедрять в работу судов искусственный интеллект

Также председатель Верховного суда назвал одной из приоритетных задач обеспечение независимости судей и беспристрастности судебного разбирательства. «Судья должен помнить о принесенной им присяге, а не ориентироваться на губернаторов, полномочных представителей и федеральных инспекторов. Ни они, ни госкорпорации, ни представители судебного департамента и органов судейского сообщества не должны оказывать влияние на судей. В своих решениях судья должен опираться исключительно на закон и практику Верховного Суда России», — добавил он.