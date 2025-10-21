Единая система оплаты проезда в транспорте будет создана в Беларуси

Андрей Гладкий уточнил, что будет обеспечено функционирование единого эмиссионного центра по выпуску билетов на городские перевозки пассажиров. По его словам, уже был одобрен технический паспорт, закупка соответствующего оборудования будет проводиться областными исполкомами в начале 2026 года. Он добавил, что названная система будет внедрена во всех регионах страны.