Единая система оплаты проезда в транспорте будет создана в Беларуси. Об этом рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий. Подробности пишет БелТА.
Единая система будет действовать в Минске и в регионах беларуси. Она позволит сделать процесс оплаты проезда более удобным, объединит различные платежные методы в рамках одной платформы.
— Не отстаем от современного тренда — развития информационных технологий. Принято решение о начале работы по созданию единой системы оплаты проезда на базе процессингового центра городского предприятия «Минсктранс», — заметил представитель Минтранса Беларуси.
Андрей Гладкий уточнил, что будет обеспечено функционирование единого эмиссионного центра по выпуску билетов на городские перевозки пассажиров. По его словам, уже был одобрен технический паспорт, закупка соответствующего оборудования будет проводиться областными исполкомами в начале 2026 года. Он добавил, что названная система будет внедрена во всех регионах страны.
Тем временем в Минске новый способ оплаты появится в популярном автобусе с 1 ноября.
Кстати, оплата картой станет доступна во всех маршрутках в Беларуси с 1 ноября.
