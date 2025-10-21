Омские водители получают «фантомные» штрафы с мест, где их не было

В Омске разгорается скандал вокруг автоматических камер фиксации нарушений ПДД: десятки водителей получили штрафы за превышение скорости на улицах, где они не появлялись годами.
По сообщениям автолюбителей в паблике «Аварийный Омск», камеры, установленные, например, на улицах Герцена и 18-й Северной, ошибочно указывают в постановлениях другие адреса — в частности, улицы 22 Апреля и Мамина-Сибиряка.
«Я на 22 Апреля пару лет не был. Проверил по регистратору — действительно, в тот день я там не ездил. А на фото посмотрел и четко нашел место, которое проезжал, но совсем в другом районе», — рассказал один из омичей.
Пользователи предполагают, что причина — в технической ошибке: камеру, возможно, переместили, но в программном обеспечении не обновили географическую привязку. В результате система автоматически «подставляет» старые координаты и выдает штрафы с неверной локацией.
При этом, как говорят юристы, при наличии доказательств (видео с регистратора, GPS-трека и т.п.) такие штрафы можно успешно обжаловать.
Ранее мы писали, что пенсионер из Омска вернул полмиллиона рублей благодаря вмешательству прокуратуры.