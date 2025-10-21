В Петербурге открыли генетический способ избавить тополя от пуха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ) научились редактировать гены деревьев, чтобы по желанию человека изменять их биологические свойства. Технология испытана на образцах осины и может избавить тополь и осину от способности цвести весной, сообщил ТАСС кандидат географических наук, заместитель директора СПбНИИЛХ Александр Степченко.
«То, что мы сделали с древесными породами, не делал в стране пока никто и мало кто в мире. Мы создали генно-редактированную линию осины, чтобы изменить ее признаки. А тополь — это ближайший родственник осины, фактически просто другой вид тополя. Когда тополь цветет и в городе много пуха, создаются проблемы для аллергиков. Мы сейчас можем по нашей технологии сделать так, что тополь не будет образовывать соцветий, сделать это гарантированно и быстро», — сказал ТАСС младший научный сотрудник СПбНИИЛХ Дмитрий Каржаев.
Специалисты института взяли несколько культур ткани осины, подвергли их «обстрелу» из «генной пушки», чтобы отредактировать у них ген, который отвечает за развитие соцветий. «Растение с таким отредактированным геном формировать цветки не может, по крайней мере полноценные, которые образуют пыльцу и способны к оплодотворению», — отметил Каржаев.
Когда экспериментальные сеянцы осины подросли, ученые с помощью секвенирования (вида анализа ДНК. — прим. ТАСС) выявили образцы с максимальным количеством отредактированных клеток. «Не все из обстрелянных культур тканей были успешно редактированы. Мы подвергли редактированию около 800 образцов, но нашли всего 11 растений, успешно редактированных», — рассказал ТАСС Степченко. 11 успешных образцов были клонированы, и так появилась целая коллекция живых, но генетически измененных осин, не способных к цветению; их уже можно сажать в грунт.
Каржаев подчеркнул, что, редактируя гены деревьев, можно повышать их устойчивость к грибным заболеваниям и повреждению насекомыми, снижать в них количество лигнина, увеличивать скорость роста деревьев, чтобы они достигали товарной ценности, не успевая прогнить. «Сейчас осина растет у нас в лесах, она почти вся подвержена стволовым гнилям, и даже в возрасте 40−50 лет она уже в большинстве случаев имеет повреждения, которые недопустимы, например, в лесопилении, для получения качественной доски», — сказал Степченко. Каржаев рассказал ТАСС, что редактирование гена растения — не его модификация, не ГМО, так как ген-редактированные организмы не несут в себе инородной ДНК, эта технология не вредна для человека.
«Мы, по сути, ускоряем изменения каких-то качеств растений, имитируя естественные природные мутации. То, что в природе происходило бы сотни лет, мы можем ускорить в лаборатории, генетически подкорректировав. Мы сейчас изучаем вопрос, как дальше работать с березой, сосной, елью, лиственницей, это все впереди. Но база, самое главное, она есть, стало понятно, как с этим двигаться дальше», — добавил Каржаев.