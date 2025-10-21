В Петербурге открыли генетический способ избавить тополя от пуха

Каржаев подчеркнул, что, редактируя гены деревьев, можно повышать их устойчивость к грибным заболеваниям и повреждению насекомыми, снижать в них количество лигнина, увеличивать скорость роста деревьев, чтобы они достигали товарной ценности, не успевая прогнить. «Сейчас осина растет у нас в лесах, она почти вся подвержена стволовым гнилям, и даже в возрасте 40−50 лет она уже в большинстве случаев имеет повреждения, которые недопустимы, например, в лесопилении, для получения качественной доски», — сказал Степченко. Каржаев рассказал ТАСС, что редактирование гена растения — не его модификация, не ГМО, так как ген-редактированные организмы не несут в себе инородной ДНК, эта технология не вредна для человека.