ГД может 28 октября принять проект о призыве в армию в течение года

ГД 28 октября может рассмотреть в третьем чтении проект о призыве в течение года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Госдума может 28 октября рассмотреть в окончательном чтении законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря — на основании указа президента, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Комитет предлагает рассмотреть законопроект в третьем чтении во вторник, 28 октября», — сказал Картаполов в ходе пленарного заседания Госдумы.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля. Его авторами выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. В настоящее время призыв проходит дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Как ранее сообщил РИА Новости Картаполов, проект нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки.

