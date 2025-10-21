В омских библиотеках заработает почта Деда Мороза

Стало известно, когда и где в этом году в Омске начнет работу «почта Деда Мороза». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Сергей Шелест.
Сказочный волшебник начнет принимать письма омичей с 18 ноября — в свой день рождения. В роли почтовых отделений, принимающих послагния омичей, выступят муниципальные библиотеки.
Новогодний проект «“Сказочная почта Деда Мороза” действует по всей России с 2010 года, и омичи являются его активными участниками. В прошлом году они написали Дедушке 2379 писем, и на все был получен ответ.