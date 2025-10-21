Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Джабаров считает, что Россия никому не должна компенсировать потери. Он напомнил, что инициатором конфликта является Киев, поэтому украинская сторона и ее европейские союзники не имеют права на репарации. Он уточнил, что Украина атакует российские территории, нефтеперерабатывающие предприятия, в результате ударов ВСУ гибнут люди. «Кто за это будет платить? Кто нам будет возмещать такие тяжелые потери?» — приводит слова сенатора «Лента.ру».