В Совфеде оценили требование ЕС о репарациях Киеву

Россия не несет перед Украиной материальной ответственности, поэтому не обязана ей выплачивать репарации. Об этом сенатор Владимир Джабаров и депутат Госдумы Алексей Чепа заявили «Ленте.ру», комментируя конфискацию российских активов, которую Евросоюз обосновывает необходимостью предоставления Киеву репарационного займа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Джабаров считает, что Россия никому не должна компенсировать потери. Он напомнил, что инициатором конфликта является Киев, поэтому украинская сторона и ее европейские союзники не имеют права на репарации. Он уточнил, что Украина атакует российские территории, нефтеперерабатывающие предприятия, в результате ударов ВСУ гибнут люди. «Кто за это будет платить? Кто нам будет возмещать такие тяжелые потери?» — приводит слова сенатора «Лента.ру».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что экспроприация российских замороженных активов — попытка Европы устранить финансовый дефицит для поддержки Киева. Парламентарий подчеркнул, что средства, предоставленные украинским властям, «разворовываются», и только часть направляется на закупку вооружений.

Алексей Чепа отметил, что Украина и ее европейские союзники не намерены восстанавливать приграничные территории России, которые пострадали от атак ВСУ во время вооруженного конфликта.

Ранее стало известно о планах Евросоюза предоставить Киеву «репарационный заем», основу которого составят замороженные российские активы. По данным источника Politico, первоначально страны-члены ЕС условились о выдаче Украине кредита в размере 140 млрд евро. Чиновники Брюсселя заявили, что постараются оформить изъятие российских денег и перечислить их Киеву до проведения саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Позже в ЕС сообщили, что планируют увеличить помощь украинской стороне на еще 25 млрд евро за счет российских активов, хранящихся в частных банках.

