Блогера Илью Варламова* внесли в перечень террористов и экстремистов

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Варламов Илья Александрович*,
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Блогер-иноагент Илья Варламов* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
