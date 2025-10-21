Ричмонд
Блогера Илью Варламова* внесли в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Блогер-иноагент Илья Варламов* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Варламов Илья Александрович*, 07.01.1984 г. р., г. Москва», — говорится в перечне.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.