Комета C/2025 A6 (Lemmon): когда и где ее наблюдать в октябре-ноябре 2025 года

Лучшее время для наблюдений в Северном полушарии — ~с середины октября и примерно до 1 ноября~. Именно в эти недели комета будет находиться близко к Земле, а на темном небе, вдали от городского света, ее можно будет заметить невооруженным глазом. Астрономы ожидают пик яркости в районе Хэллоуина — с 31 октября по 1 ноября.