В Иркутской области начнется строительство транспортного обхода села Шерагул

В Иркутской области в ноябре начнется строительство транспортного обхода села Шерагул. Как сообщает Тайшет24 со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прибайкалье», работы проведут с 1508 по 1519 километр федеральной трассы «Сибирь». Сейчас заключен контракт на первый этап работ на участке длиной 4,2 километра. Проект состоит из трех этапов, окончание которых запланировано на 2027 год.