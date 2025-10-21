Ричмонд
В Иркутской области начнется строительство транспортного обхода села Шерагул

Уже нашли подрядчика, который выполнит все плановые работы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в ноябре начнется строительство транспортного обхода села Шерагул. Как сообщает Тайшет24 со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прибайкалье», работы проведут с 1508 по 1519 километр федеральной трассы «Сибирь». Сейчас заключен контракт на первый этап работ на участке длиной 4,2 километра. Проект состоит из трех этапов, окончание которых запланировано на 2027 год.

— Новый транспортный обход будет представлять собой четырехполосную дорогу с разворотными петлями. Также на участке установят освещение, надземный пешеходный переход и остановки, — уточняется в сообщении.

Также появится путепровод, который устранит одноуровневое пересечение с железной дорогой. Новая дорога значительно разгрузит центральную улицу села Шерагул.