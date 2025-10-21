Донской производитель аромадиффузоров увеличил выпуск продукции

Мужчина уже более 10 лет работает в сфере общественного питания. Он решил расширить бизнес и запустить новое направление — производство аромадиффузоров. Также в ассортименте есть свечи, саше и автопарфюм. Помимо этого, Сергей планирует открыть производство жидкого мыла, пенок для умывания и гелей для душа.