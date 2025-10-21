Донской производитель аромадиффузоров увеличил выпуск продукции

Сергей Закаров из Ростовской области расширил производство аромадиффузоров при помощи льготного финансирования, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Поддержку предпринимателям в нашей стране оказывают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Мы создали уникальный дизайн, который отличает нас от конкурентов. Вместо стандартных фибровых и ротанговых палочек мы используем собственные разработки: цветок из высокопрочного гипса и перо из специального аромафарфора, стилизованного под старинную чернильницу. Нестандартный внешний вид продукции заинтересовал крупную торговую сеть. Мы заключили договор о поставках, обеспечить которые смогли, нарастив объемы производства благодаря финансовой поддержке», — поделился Сергей.
Мужчина уже более 10 лет работает в сфере общественного питания. Он решил расширить бизнес и запустить новое направление — производство аромадиффузоров. Также в ассортименте есть свечи, саше и автопарфюм. Помимо этого, Сергей планирует открыть производство жидкого мыла, пенок для умывания и гелей для душа.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.