Молдова — в числе стран с самыми низкими зарплатами в Восточной Европе: Зато по росту цен и тарифов мы впереди планеты всей

По уровню зарплат Молдове далеко даже до беднейших стран ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Республика Молдова занимает 67 место из 127 по величине средней зарплаты, говорят данные рейтинга Numbeo за 2025 год.

Средняя чистая зарплата в Молдове — $728,8 в месяц. Это в 1,5 раза меньше, чем в соседней Румынии, и на 40% ниже, чем в Болгарии.

Лидеры рейтинга — Швейцария, Люксембург и Исландия, где средний заработок достигает $7 560.

Эксперты отмечают: Молдова по-прежнему отстаёт от ЕС по уровню доходов.

Вот в чем мы лидеры, так это в росте цен на продукты первой необходимости и тарифов на энергоресурсы, которые съедают все доходы населения.

Средняя чистая зарплата в Молдове — $728,8 в месяц — как температура по палате. Многие люди получают гораздо ниже средней. Про пенсионеров умолчим — там катастрофа.

Так что пока, благодаря ПАС европейские у нас только цены.

По уровню зарплат Молдове далеко даже до беднейших стран ЕС. Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

В заграничных поездках в самолете экс-президента Молдовы летела целая орава журналистов, разношерстная, — они потом писали то, что думали: «Случай с Георге Гонцой хорошо встраивается в тот ряд преследований, который стал для власти обыденной вещью».

Валериу Реницэ, пресс-секретарь экс-президента Владимира Воронина, прокомментировал для «КП» намерение Санду судиться с телеведущим из-за критики в свой адрес (далее…).

Эволюция по Тэнасе: Евроинтеграция в Молдове — это для умных, сомнения для остальных.

Эксперты в гонке за баллами по лизоблюдству создают не только культ личности Майи Санду, но даже культ партии PAS (далее…).

В Молдову приходит жаркое «бабье лето» до +20 градусов: Но уже в конце недели дожди и холод.

Похоже, осень решила подарить жителям Молдовы несколько тёплых дней (далее…).

