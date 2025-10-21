Национальный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Москве

«Чемпионат “Абилимпикс”, который проводится в рамках национального проекта “Молодежь и дети”, запущенного по поручению Президента, уже более 10 лет доказывает, что профессиональная реализация доступна каждому. В финале в Москве встретятся совсем молодые и уже опытные мастера, которые проявят себя в 50 компетенциях из 18 сфер экономики. Среди них — образование, ИТ-технологии, промышленные профессии и многое другое. Важно, что в ходе Национального чемпионата также состоятся соревнования для представителей наших дружественных стран и впервые — финал чемпионата по профмастерству среди участников СВО», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.