Национальный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в Москве

Национальный чемпионат «Абилимпикс» стартует в Москве 30 октября. В этом году мероприятие пройдет под девизом «Нет предела — действуй смело!», сообщили в правительстве РФ.
«Чемпионат “Абилимпикс”, который проводится в рамках национального проекта “Молодежь и дети”, запущенного по поручению Президента, уже более 10 лет доказывает, что профессиональная реализация доступна каждому. В финале в Москве встретятся совсем молодые и уже опытные мастера, которые проявят себя в 50 компетенциях из 18 сфер экономики. Среди них — образование, ИТ-технологии, промышленные профессии и многое другое. Важно, что в ходе Национального чемпионата также состоятся соревнования для представителей наших дружественных стран и впервые — финал чемпионата по профмастерству среди участников СВО», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
В мероприятии примут участие конкурсанты в трех возрастных категориях: «школьники», «студенты», «специалисты». Кроме того, к чемпионату присоединятся люди с тяжелыми или множественными нарушениями развития. Площадками для проведения мероприятия станут учебно-выставочный комплекс «Тимирязев Центр», Политехнический колледж им. П. А. Овчинникова и Центр практического обучения «Профессии будущего».
Впервые во время «Абилимпикса» состоится финал чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции. Состязания пройдут по 15 компетенциям среди 79 участников из 38 регионов России.
«Минпросвещения России придает особое значение развитию движения “Абилимпикс” и поддержке Национального чемпионата — одного из самых масштабных и важных социальных проектов страны. Проект раскрывает способности тысяч людей с инвалидностью, помогая им реализовать себя профессионально и интегрироваться в общество. Очень важно, что “Абилимпикс” — это комплексная экосистема, в рамках которой сформированы различные направления реабилитации людей с инвалидностью. Чемпионат становится реальной точкой роста для каждого участника, открывая новые профессиональные горизонты и помогая строить успешные карьерные траектории», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Помимо соревнований, участников ждут мастер-классы, фестиваль знакомства с профессией для детей от 6 до 13 лет и профессиональные пробы. Также для них проведут ярмарку трудоустройства, турнир по шахматам и многие другие мероприятия.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.