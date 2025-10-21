Горе-мамашка лишилась родительских прав, но смогла получить маткапитал: она растратила почти полмиллиона рублей

В Уфе прокуратура добилась возврата в бюджет средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки прокуроры выяснили, что жительнице столице Башкирии, матери двоих детей, выдали сертификат на реализацию права на дополнительную меру социальной поддержки. Женщина оформила целевой заем на строительство жилого дома в Нуримановском районе, и на ее счет перечислили 453 тысячи рублей.
Однако после получения денег уфимка не выполнила свои обязательства: не оформила право собственности на земельный участок на детей и не построила жилой дом. При этом в прошлом году женщину лишили родительских прав.
Прокуратура обратилась в суд. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и постановил взыскать с уфимки полученные деньги.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.