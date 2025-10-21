Ричмонд
Горе-мамашка лишилась родительских прав, но смогла получить маткапитал: она растратила почти полмиллиона рублей

У лишенный родительских прав уфимки отобрали маткапитал.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура добилась возврата в бюджет средств материнского капитала. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуроры выяснили, что жительнице столице Башкирии, матери двоих детей, выдали сертификат на реализацию права на дополнительную меру социальной поддержки. Женщина оформила целевой заем на строительство жилого дома в Нуримановском районе, и на ее счет перечислили 453 тысячи рублей.

Однако после получения денег уфимка не выполнила свои обязательства: не оформила право собственности на земельный участок на детей и не построила жилой дом. При этом в прошлом году женщину лишили родительских прав.

Прокуратура обратилась в суд. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и постановил взыскать с уфимки полученные деньги.

