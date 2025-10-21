Школьники из села Большая Глушица Самарской области узнали о работе полиции

Одиннадцатиклассники из Большеглушицкой школы № 2 в Самарской области ознакомились с профессией полицейского. Экскурсию для них организовали по федпроекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Большеглушицкого района.
Ребятам во время профориентационного занятия продемонстрировали полицейское снаряжение. Сотрудники органов внутренних дел подробно рассказали подросткам о правилах безопасного обращения с оружием и спецсредствами. В ходе практической части экскурсии ребята научились снимать отпечатки пальцев, как настоящие криминалисты. Также они задали полицейским вопросы о поступлении в учебные заведения системы МВД.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.