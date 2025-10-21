Саратовские пенсионеры посетили музей «Русские самовары»

Участники клуба «Нам года не беда» из Саратова посетили музей «Русские самовары», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона. Создание возможностей для досуга и всестороннего развития представителей старшего возраста отвечает задачам нацпроекта «Семья».
В коллекции музея насчитывается свыше 700 экспонатов XIX и XX веков. У каждого самовара свои названия и история. Например, в музее можно найти такие экспонаты, как «Банка», «Ваза», «Шар», «Дуля», «Чаша тюльпанная», «Пушка», «Кастрюля». Во время экскурсии пенсионерам рассказали, как самовар из утилитарного предмета стал ярким символом русского быта, центральным предметом чаепития и произведением искусства.
«Саратовская коллекция самоваров — самая большая в России, а возможно и в мире. При этом нет ни одного одинакового самовара, каждый отличается от остальных хотя бы немного», — рассказали в музее.
С особым интересом пенсионеры слушали историю уникального самовара «Жаровой танковый». Этот сосуд изготовлен из гильзы артиллерийского снаряда танковой пушки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.