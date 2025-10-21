Саратовские пенсионеры посетили музей «Русские самовары»

В коллекции музея насчитывается свыше 700 экспонатов XIX и XX веков. У каждого самовара свои названия и история. Например, в музее можно найти такие экспонаты, как «Банка», «Ваза», «Шар», «Дуля», «Чаша тюльпанная», «Пушка», «Кастрюля». Во время экскурсии пенсионерам рассказали, как самовар из утилитарного предмета стал ярким символом русского быта, центральным предметом чаепития и произведением искусства.