Жители Ростовской области пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram

21 октября жители Ростовской области пожаловались на перебои в работе мессенджера Telegram. В приложении некоторое время нельзя было получать и отправлять сообщения, в некоторых случаях программа вовсе не открывалась.
Согласно данным портала Downdetector, пик жалоб пришелся на период примерно с 13 до 15 часов. Информацию подтверждает и портал сбой.рф. По данным ресурса, за последние шесть часов 23% сообщений о неполадках поступило именно из Ростовской области. Такие же проблемы наблюдались у пользователей в Краснодарском крае.
Сейчас донские интернет-пользователи активно обсуждают произошедшее в соцсетях. Одни отмечают, что приложение снова работает нормально. Другие все еще сталкиваются с трудностями. Некоторые связывают ситуацию с замедлением скорости Интернета. Причины случившегося неизвестны.
Напомним, прошедшей ночью в Ростовской области отразили массированную воздушную атаку БПЛА. Ущерб зафиксировали в Ростове-на-Дону и Батайске, был обесточен хутор Недвиговка. В донской столице сообщили о двух пострадавших.
