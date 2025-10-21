«Наблюдать и не мешать»: в Омске в «Птичьей гавани» готовятся к отлету лебеди

В природном парке «Птичья гавань» уже начал формироваться первый лед, однако на водоемах еще сохраняются участки открытой воды. Омичи еще могут заметить небольшие группы лебедей-шипунов. Несмотря на похолодание, обитатели заповедной зоны спокойно продолжают подготовку к долгому перелету.