Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Наблюдать и не мешать»: в Омске в «Птичьей гавани» готовятся к отлету лебеди

Эксперты просят омичей не подкармливать птиц и не вмешиваться в естественный ход миграции.

Источник: Комсомольская правда

В природном парке «Птичья гавань» уже начал формироваться первый лед, однако на водоемах еще сохраняются участки открытой воды. Омичи еще могут заметить небольшие группы лебедей-шипунов. Несмотря на похолодание, обитатели заповедной зоны спокойно продолжают подготовку к долгому перелету.

Специалисты отмечают: если вы видите птиц, отдыхающих на водоеме с тонкой ледяной коркой, — не стоит паниковать. Пернатые инстинктивно чувствуют оптимальное время для отлета и самостоятельно решают, когда покидать регион.

«Птицы — часть природного баланса. Наша задача — наблюдать и не мешать. Не стоит паниковать если вы наблюдаете отдыхающих птиц на водоеме, покрытом ледяной коркой. Птицы сами определят, когда необходимо отправляться в путь», — подчеркивают специалисты регионального минприроды.

Фото: пресс-служба минприроды Омской области.

Вместе с тем экологи напоминают важное правило: не подкармливайте перелетных птиц. Искусственное прокормление может нарушить их биологические ритмы, задержать миграцию и, в дальнейшем, повысить риск гибели в более суровых условиях.