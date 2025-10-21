«Наблюдать и не мешать»: в Омске в «Птичьей гавани» готовятся к отлету лебеди

В природном парке «Птичья гавань» уже начал формироваться первый лед, однако на водоемах еще сохраняются участки открытой воды. Омичи еще могут заметить небольшие группы лебедей-шипунов. Несмотря на похолодание, обитатели заповедной зоны спокойно продолжают подготовку к долгому перелету.
Специалисты отмечают: если вы видите птиц, отдыхающих на водоеме с тонкой ледяной коркой, — не стоит паниковать. Пернатые инстинктивно чувствуют оптимальное время для отлета и самостоятельно решают, когда покидать регион.
«Птицы — часть природного баланса. Наша задача — наблюдать и не мешать. Не стоит паниковать если вы наблюдаете отдыхающих птиц на водоеме, покрытом ледяной коркой. Птицы сами определят, когда необходимо отправляться в путь», — подчеркивают специалисты регионального минприроды.
Фото: пресс-служба минприроды Омской области.
Вместе с тем экологи напоминают важное правило: не подкармливайте перелетных птиц. Искусственное прокормление может нарушить их биологические ритмы, задержать миграцию и, в дальнейшем, повысить риск гибели в более суровых условиях.