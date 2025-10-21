Ричмонд
Шестидневная рабочая неделя в октябре 2025 года: как работаем и когда потом отдыхаем

В 2025 году единственная «шестидневка» приходится на неделю с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября. Работать подольше россиянам придется из-за Дня народного единства.

Артем Черненко
Работники на шестидневной рабочей неделе в октябре 2025 года
Источник: Unsplash.com

Но и есть и плюсы, ведь отдыхать потом страна будет больше обычного. Подробности о шестидневной рабочей неделе в октябре 2025 года — в материале.

Как работаем перед ноябрьскими праздниками в 2025 году

Работающие по пятидневке россияне будут трудиться в конце октября шесть дней подряд — с 27 октября по 1 ноября включительно.

Дело в том, что в 2025 году День народного единства приходится на вторник, 4 ноября. Чтобы получить три дня отдыха подряд, выходной перенесли с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.

Производственный календарь на 2025 год
Источник: VK

Это разовый перенос, который правительство организовало для удобства граждан. Длинные выходные в начале ноября позволят провести больше времени с семьей или вырваться на природу перед самым депрессивным месяцем года — ноябрем.

Шестой рабочий день: будет ли сокращенным и можно ли не работать вообще

Согласно статье 95 ТК РФ, любой рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В нашем случае предпраздничным выступает 1 ноября. Следовательно, суббота — сокращенный день.

Можно ли не выходить на работу 1 ноября? Зависит от места работы и планов начальства.

1. Для работников с графиком пять через два — это обычный рабочий день. Нельзя просто не выйти без уважительной причины.

2. Для сменных и скользящих графиков все рассчитается по норме часов, но правило сокращенного предпраздничного дня для них также учитывается. Важно помнить, что применение последнего зависит от способа учета рабочего времени.

Оплата при шестидневной рабочей неделе

В условиях разовой шестидневной рабочей недели условия оплаты не имею явных особенностей. Так как 1 ноября — рабочий день, он оплачивается по стандартной ставке, даже с учетом сокращения трудовой смены на час.

Оплата труда в этот период производится в стандартном порядке и не приводит к снижению заработка. Работники, получающие оклад, сохраняют полный месячный доход — сокращение рабочего дня не влияет на сумму выплат.

А вот у сотрудников на повременной или сдельной системе оплата рассчитывается исходя из фактически отработанных часов или выполненного объема работы, поэтому укороченный день не дает дополнительной финансовой выгоды.

Важно помнить, что если работодатель привлекает вас к работе 2—4 ноября или в другой реальный выходной, то по статье 153 ТК РФ он обязан предоставить вам либо двойную оплату, либо одинарную, но с возможностью отгула в другой день.