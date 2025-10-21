Шестидневная рабочая неделя в октябре 2025 года: как работаем и когда потом отдыхаем

Но и есть и плюсы, ведь отдыхать потом страна будет больше обычного. Подробности о шестидневной рабочей неделе в октябре 2025 года — в материале.
Как работаем перед ноябрьскими праздниками в 2025 году
Работающие по пятидневке россияне будут трудиться в конце октября шесть дней подряд — с 27 октября по 1 ноября включительно.
Дело в том, что в 2025 году День народного единства приходится на вторник, 4 ноября. Чтобы получить три дня отдыха подряд, выходной перенесли с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
Это разовый перенос, который правительство организовало для удобства граждан. Длинные выходные в начале ноября позволят провести больше времени с семьей или вырваться на природу перед самым депрессивным месяцем года — ноябрем.
Шестой рабочий день: будет ли сокращенным и можно ли не работать вообще
Согласно статье 95 ТК РФ, любой рабочий день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. В нашем случае предпраздничным выступает 1 ноября. Следовательно, суббота — сокращенный день.
Можно ли не выходить на работу 1 ноября? Зависит от места работы и планов начальства.
1. Для работников с графиком пять через два — это обычный рабочий день. Нельзя просто не выйти без уважительной причины.
2. Для сменных и скользящих графиков все рассчитается по норме часов, но правило сокращенного предпраздничного дня для них также учитывается. Важно помнить, что применение последнего зависит от способа учета рабочего времени.
Оплата при шестидневной рабочей неделе
В условиях разовой шестидневной рабочей недели условия оплаты не имею явных особенностей. Так как 1 ноября — рабочий день, он оплачивается по стандартной ставке, даже с учетом сокращения трудовой смены на час.
Оплата труда в этот период производится в стандартном порядке и не приводит к снижению заработка. Работники, получающие оклад, сохраняют полный месячный доход — сокращение рабочего дня не влияет на сумму выплат.
А вот у сотрудников на повременной или сдельной системе оплата рассчитывается исходя из фактически отработанных часов или выполненного объема работы, поэтому укороченный день не дает дополнительной финансовой выгоды.
Важно помнить, что если работодатель привлекает вас к работе