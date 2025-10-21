Сбербанк предупредил о волне мошеннической схемы «звонок из военкомата»

«Сейчас идёт осенний призыв в армию, также в медиапространстве много новостей о вручении наград семьям бойцов за подвиги на фронтах СВО. Злоумышленники решили использовать этот информационный фон в своих преступных интересах. Хочу подчеркнуть, что суть схемы не изменилась, она сводится к получению кода из смс и требованию перевести накопления. Меняется лишь оболочка — легенда. Если незнакомец, кем бы он ни представлялся и какой бы предлог ни использовал, просит вас назвать код из смс или срочно совершить перевод денег — это однозначно мошенник. Незамедлительно прекращайте разговор», — сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.