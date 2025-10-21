Медицинский туризм хотят легализовать в Казахстане

Тимур Султангазиев отметил, что в Казахстане для лечения приезжают в основном жители соседних стран. Но, по его словам, отмечается в последнее время также тенденция, когда приезжают с дальнего зарубежья, в том числе из европейских стран. И новый термин «медицинский туризм», подчеркнул вице-министр, вводится для того, чтобы урегулировать все эти процедуры.