Медицинский туризм хотят легализовать в Казахстане

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Мажилиса 21 октября 2025 года рассказал, почему в законодательство страны вводят новое понятие «медицинский туризм», передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Тимур Султангазиев отметил, что в Казахстане для лечения приезжают в основном жители соседних стран. Но, по его словам, отмечается в последнее время также тенденция, когда приезжают с дальнего зарубежья, в том числе из европейских стран. И новый термин «медицинский туризм», подчеркнул вице-министр, вводится для того, чтобы урегулировать все эти процедуры.

В первую очередь это направлено на привлечение иностранных пациентов для лечения в организациях здравоохранения Казахстана. На сегодня уже достаточно большое количество иностранцев приезжают лечиться в Казахстан. В частности, для получения высокотехнологической медицинской помощи или качественной медпомощи, которая по сравнению с европейскими странами, стоит дешевле", — добавил он.

Отмечается, что в рамках нового термина Минздравом будут выработаны правила: какие клиники, кого и с какими диагнозами принимают, куда они могут обращаться, а также их права и права наших клиник.

Ранее Тимур Султангазиев рассказал, что изменится в сфере трансплантации органов.