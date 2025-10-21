Ричмонд
Отец Илона Маска в Татарстане

Эррол Маск посетил Университет Иннополис.

22

Отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска Эррол Маск встретился со студентами Университета Иннополис. В ходе встречи учащиеся задавали вопросы, как стать успешным. Эррол Маск приехал в Россию во второй раз, а в Татарстан — впервые. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
