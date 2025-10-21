Отец Илона Маска в Татарстане

22
Отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска Эррол Маск встретился со студентами Университета Иннополис. В ходе встречи учащиеся задавали вопросы, как стать успешным. Эррол Маск приехал в Россию во второй раз, а в Татарстан — впервые. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
