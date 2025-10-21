Ричмонд
Миграционный рейд провели в одном из поселков Ростовской области

Миграционные нарушения выявили на Дону в ходе рейда «Нелегал-2025».

Источник: Комсомольская правда

В поселке Темерницком Ростовской области провели миграционный рейд. В итоге были выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Известно, что тринадцать иностранцев уличили в 21 административном нарушении (глава 18 КоАП РФ). В том числе, в десяти случаях не соблюдался режим пребывания в стране, а еще одиннадцать нарушений были связаны с незаконной трудовой деятельностью.

Также выявили человека, нелегально привлекавшего приезжих к работе (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ). Зафиксировали 11 подобных случаев. На данный момент проводится проверка.

Добавим, рейд организовали в рамках второго этапа профилактического мероприятия «Нелегал-2025». Правоохранители проводят подобные мероприятия для профилактики и предотвращения возможных нарушений миграционного законодательства.

