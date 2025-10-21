Ричмонд
Последние новости к вечеру 21 октября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 21 октября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 21 октября — в проекте Новости Mail.

Рябков опроверг сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио

Источник: РИА "Новости"

Ожидаемая встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио требует подготовки, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. Глава МИД России и госсекретарь США могут прибыть в Будапешт уже 30 октября, пишет Financial Times.

Польша отказалась предоставить коридор для самолета Путина

Источник: РИА "Новости"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти страны не готовы гарантировать безопасность пролета лайнера Владимира Путина на саммит с Дональдом Трампом.

ВС России ударили по украинским энергетическим объектам

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

«Нанесено поражение местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах», — говорится в сводке Минобороны РФ.

Экс-президента Франции Саркози поместили в тюрьму

Источник: Reuters

Экс-президент Франции Николя Саркози, осужденный по делу о ливийском финансировании, прибыл в тюрьму Ла-Санте в Париже. С 21 октября 70‑летний Саркози начнет отбывать пятилетний срок в одиночной камере.

Иноагента Варламова* внесли в реестр террористов и экстремистов

Источник: РИА "Новости"

Блогер-иноагент Илья Варламов* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

