Последние новости к вечеру 21 октября 2025 года

Рябков опроверг сообщения о переносе встречи Лаврова и Рубио
Ожидаемая встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио требует подготовки, заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков. Глава МИД России и госсекретарь США могут прибыть в Будапешт уже 30 октября, пишет Financial Times.
Польша отказалась предоставить коридор для самолета Путина
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти страны не готовы гарантировать безопасность пролета лайнера Владимира Путина на саммит с Дональдом Трампом.
ВС России ударили по украинским энергетическим объектам
«Нанесено поражение местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах», — говорится в сводке Минобороны РФ.
Экс-президента Франции Саркози поместили в тюрьму
Экс-президент Франции Николя Саркози, осужденный по делу о ливийском финансировании, прибыл в тюрьму Ла-Санте в Париже. С 21 октября 70‑летний Саркози начнет отбывать пятилетний срок в одиночной камере.
Иноагента Варламова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Блогер-иноагент Илья Варламов* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.