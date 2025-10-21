В Тюмени наградили победителей конкурса «Моя ИТ-идея»

Награждение победителей конкурса «Моя ИТ-идея» прошло 20 октября на детском форуме «Инфотех Junior», который состоялся в Тюменском технопарке по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
В этом году участникам презентовали ИТ-проекты на тему «Тюменская область — область будущего». К конкурсу присоединились юные разработчики в возрасте 6−11 лет.
Например, среди детей 6−8 лет победителем стал Сергей Серов с проектом «Еж-разведчик». Также лучших определили в дополнительной номинации. Юные разработчики представили проекты «Окей, Тюмень», «Робот-сортировщик пластиковых крышек», «Автоматическая блокировка компьютерных кресел», «Мониторинг и анализ образовательной среды с помощью ИИ». Все дети получили дипломы и памятные подарки.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.