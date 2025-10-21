Крупный завод в Ростовской области впервые экспортировал льняное масло

В сентябре на заводе «АСВА» было выпущено около 2900 тонн льняного масла и 4900 тонн жмыха этой сельскохозяйственной культуры. Сырье для работы закупали в основном у аграриев из Ростовской области и Ставропольского края. При этом лен планируют также приобретать у сельхозпроизводителей из Поволжья и с Южного Урала.