Крупный завод в Ростовской области впервые экспортировал льняное масло

Крупнейший в Европе завод по производству льняного масла «АСВА», базирующийся в Азовском районе Ростовской области, отгрузил первые партии экспортной продукции в Китай, Турцию и Чили, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Развитие системы зарубежных поставок является одной из целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
«Отгрузки на экспорт масла наливом ведутся из ростовского порта, также идет отправка контейнерных партий через порт Новороссийска», — сообщил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.
В сентябре на заводе «АСВА» было выпущено около 2900 тонн льняного масла и 4900 тонн жмыха этой сельскохозяйственной культуры. Сырье для работы закупали в основном у аграриев из Ростовской области и Ставропольского края. При этом лен планируют также приобретать у сельхозпроизводителей из Поволжья и с Южного Урала.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.