Из Саратовской области в зону спецоперации отправили гуманитарную помощь

Например, из Аткарского района на передовую отправили маскировочную сеть и костюм «Леший», более 20 окопных свечей и письма с теплыми пожеланиями. А «серебряные» волонтеры из Питерского района запустили акцию «Витамины для СВОих». Во время ее реализации для участников СВО были приготовлены фрипсы — сушеные фрукты. Из Саратова также отправили партию маскировочных свечей. А в творческой мастерской комплексного центра соцобслуживания населения Дергачевского района рукодельницы сшили и наполнили вещмешки для земляков на передовой.