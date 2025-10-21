Из Саратовской области в зону спецоперации отправили гуманитарную помощь

Гуманитарную помощь для участников СВО, сражающихся на передовой, отправили добровольцы из Саратовской области в преддверии Дня отца, сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона. Участие в этой работе приняли в том числе и «серебряные» волонтеры, для которых в нашей стране создают условия для досуга и всестороннего развития по нацпроекту «Семья».
Например, из Аткарского района на передовую отправили маскировочную сеть и костюм «Леший», более 20 окопных свечей и письма с теплыми пожеланиями. А «серебряные» волонтеры из Питерского района запустили акцию «Витамины для СВОих». Во время ее реализации для участников СВО были приготовлены фрипсы — сушеные фрукты. Из Саратова также отправили партию маскировочных свечей. А в творческой мастерской комплексного центра соцобслуживания населения Дергачевского района рукодельницы сшили и наполнили вещмешки для земляков на передовой.
Кроме того, жители Самойловского и Краснокутского районов отправили участникам спецоперации квашеную капусту, сало и консервы. Также они собрали необходимые в быту вещи, продукты питания, включая крупы и кондитерские изделия, предметы первой необходимости.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.