Около 290 предпринимателей Забайкалья получили финансовую поддержку

Финансовая поддержка от государства с начала 2025 года была выделена 289 представителям бизнеса Забайкальского края. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
«Объем поддержки приоритетных отраслей составил 1,079 миллиарда рублей (это производство, сервис, туризм, логистика, сельское хозяйство). А объем поддержки в муниципальных образованиях составил 565 миллионов рублей, или 45% от общего числа поддержанных субъектов бизнеса», — прокомментировала глава министерства Жаргалма Бадмажапова.
Также предприниматели Забайкалья благодаря господдержке создают новые рабочие места. В этом году они организовали 413 рабочих мест.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.