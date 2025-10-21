Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 290 предпринимателей Забайкалья получили финансовую поддержку

В этом году они организовали 413 новых рабочих мест.

Финансовая поддержка от государства с начала 2025 года была выделена 289 представителям бизнеса Забайкальского края. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.

«Объем поддержки приоритетных отраслей составил 1,079 миллиарда рублей (это производство, сервис, туризм, логистика, сельское хозяйство). А объем поддержки в муниципальных образованиях составил 565 миллионов рублей, или 45% от общего числа поддержанных субъектов бизнеса», — прокомментировала глава министерства Жаргалма Бадмажапова.

Также предприниматели Забайкалья благодаря господдержке создают новые рабочие места. В этом году они организовали 413 рабочих мест.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.