Две девушки-сироты из-за чиновников остались без квартир: скандал дошел до прокуроров и суда

В Шаранском районе Башкирии восстановили права двух сирот. Подробности рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В ходе проверка сотрудники надзорного ведомства выяснили, что две местные жительницы, имеющие статус детей-сирот, были включены в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако, вопреки требованиям законодательства, после того, как девушкам исполнилось 18 лет, жилье им не предоставили.
Прокуратура обратилась в суд с исками против администрации муниципалитета, и инстанция удовлетворила требования. В итоге обе сироты получили благоустроенные квартиры.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.