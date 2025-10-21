Создана носимая неинвазивная система мониторинга кровообращения в мозге

В последние годы ученые пытаются приспособить для этих целей различные спектроскопические технологии, отслеживающие то, как инфракрасное излучение, способное проходить через тело человека с минимумом препятствий, рассеивается на различных компонентах крови и тканях мозга. В теории это позволяет использовать его для наблюдений за кровотоком в тканях мозга, однако в прошлом оставалось непонятным, можно ли отличить световые сигналы, порождаемые движением крови внутри мозга и в тканях кожи и мышц на поверхности черепной коробки.