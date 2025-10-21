В Ачхой-Мартане Чечни состоялась детская ярмарка народных промыслов

Особое внимание уделялось развитию детского творчества. Каждый участник мог попробовать себя в роли художника или ремесленника и создать сувениры и украшения собственными руками. Также были организованы мастер-классы для детей младшего возраста, где педагоги учили их делать картины и игрушки из глины и ткани.