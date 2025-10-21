В Ачхой-Мартане Чечни состоялась детская ярмарка народных промыслов

Детская ярмарка народных промыслов под названием «Чеченские узоры» состоялась в городе Ачхой-Мартан Чеченской Республики по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.
Ярмарка проходила на центральной площади города. Там были представлены традиционные изделия ручной работы: плетеные корзины, керамические изделия, ювелирные украшения и многое другое.
Особое внимание уделялось развитию детского творчества. Каждый участник мог попробовать себя в роли художника или ремесленника и создать сувениры и украшения собственными руками. Также были организованы мастер-классы для детей младшего возраста, где педагоги учили их делать картины и игрушки из глины и ткани.
Кроме того, на ярмарке провели конкурс народного мастерства, на нем участники представили свои лучшие работы. Победителем стал молодой художник Ахмед Дарсигов, представивший серию картин в стиле традиционной живописи.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.