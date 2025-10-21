В Ростове-на-Дону состоялся патриотический слет «Вместе за Правду»

Патриотический слет «Вместе за Правду» состоялся 17 октября в военном учебном центре Донского государственного технического университета, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Проведение подобных мероприятий соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Мероприятие собрало более 200 участников из 45 колледжей и техникумов Ростовской области. Программа включала интеллектуальный квиз «История России», спортивные игры, а также просмотр и обсуждение патриотического фильма. Кроме того, на слете собирали гуманитарную помощь. Участники привезли самое необходимое: от средств гигиены и теплой одежды до инструментов и медикаментов.
На мероприятии ребята показали выносливость, смекалку, знание истории России и способность работать в команде. Цель слета — формирование активной гражданской позиции и уважительного отношения к военному прошлому страны и истории родного края.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.