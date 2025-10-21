В России запустили проект «Языки Золотого кольца»

На специальной странице проекта собраны диалектизмы регионов, входящих в «Золотое кольцо». Теперь туристы смогут заранее познакомиться с необычными словами, которые часто встречаются в речи местных жителей. Например, во Владимирской области можно услышать слово «дуром». Оно означает большое количество чего-либо. А в Костромской области туристам могут предложить приобрести «нарушники» — варежки, рукавицы, перчатки. Жители Ярославской области же используют слово« “причередить”. Это означает “привести в порядок”.