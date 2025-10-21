В России запустили проект «Языки Золотого кольца»

Спецпроект «Языки Золотого кольца» запустили в издании «Сноб» при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
На специальной странице проекта собраны диалектизмы регионов, входящих в «Золотое кольцо». Теперь туристы смогут заранее познакомиться с необычными словами, которые часто встречаются в речи местных жителей. Например, во Владимирской области можно услышать слово «дуром». Оно означает большое количество чего-либо. А в Костромской области туристам могут предложить приобрести «нарушники» — варежки, рукавицы, перчатки. Жители Ярославской области же используют слово« “причередить”. Это означает “привести в порядок”.
Узнать больше можно, посетив страницу проекта «Языки Золотого кольца». Кроме того, там представлена информация об истории, достопримечательностях, культурных традициях и кухне девяти городов в Московской, Ярославской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.