В Тюмени проведут занятие по кожевенному ремеслу для участников СВО

Кроме того, специалисты центра «Мой бизнес» расскажут, как открыть свое дело, поделятся знаниями о регистрации бизнеса, мерах господдержки, а также возможностях получения грантов. Так участники «СВОего кожевенника» не только освоят новое интересное ремесло, но и смогут на нем зарабатывать.