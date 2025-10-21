В Тюмени проведут занятие по кожевенному ремеслу для участников СВО

Центр «Мой бизнес» Тюменской области проведет мероприятие проекта «СВОй кожевенник», на котором участники СВО и члены их семей освоят новую профессию. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в инвестиционном агентстве региона.
Занятие проведет руководитель тюменской кожевенной мастерской «Сладно» Андрей Щебельник. Оно состоится 27 октября в 14:00 по адресу: ул. Республики, 142, зал «Точка кипения».
Кроме того, специалисты центра «Мой бизнес» расскажут, как открыть свое дело, поделятся знаниями о регистрации бизнеса, мерах господдержки, а также возможностях получения грантов. Так участники «СВОего кожевенника» не только освоят новое интересное ремесло, но и смогут на нем зарабатывать.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.