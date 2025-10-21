Международный муниципальный форум БРИКС объединит тысячи участников со всего мира

Страны-участницы ММФ БРИКС
Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин сообщил, что приглашения на форум получили мэры, руководители регионов, зарубежных федеральных министерств и ведомств, парламентов, а также представители муниципалитетов, торгово-промышленных палат как российских, так и иностранных.
Подтверждено участие 50 высокопоставленных государственных деятелей из Евразии, Африки, Латинской Америки, работа продолжается. Подали на аккредитацию более 1500 зарубежных делегатов, 700 в стадии согласования и рассмотрения.
Площадку форума активно продвигали на международной арене. Переговоры о сотрудничестве с ММФ БРИКС прошли в семи провинциях Китая, а презентации были организованы в Аргентине, Бразилии, Индии, Турции и ОАЭ. Стратегическим партнером мероприятия выступает Беларусь.
Деловая программа форума
«Самый емкий блок посвящен молодежной тематике, потому что большие перспективы взаимодействия в рамках международного сотрудничества именно между молодыми специалистами и именно на уровне муниципалитетов. Также большой блок уделен социальной политике», — рассказала зампред Совета Федерации ФС РФ Инна Святенко.
Форум впервые пройдет в одни даты с выставкой «Российский промышленник». Данная интеграция ориентирована на практические результаты в диалоге бизнеса и власти. Это означает, что за одну поездку можно будет не только обменяться мнениями, но и сформировать готовые проекты для своего города, провести переговоры и выйти на ключевые договоренности.
Президент столичной ТПП Владимир Платонов рассказал о возросшем интересе промышленников и предпринимателей к форуму: «Мы направили 15 приглашений в российские ТПП крупных мегаполисов. Большинство из них откликнулись, и региональные предприниматели активно примут участие в работе площадки». Также интерес к ММФ БРИКС растет среди иностранных экономических партнеров несмотря на политическую конъюнктуру.
В деловую программу ММФ БРИКС вошли 15 практико-ориентированных треков, в числе которых:
- умные города и цифровизация;
- зеленая трансформация и устойчивое развитие;
- экологические инициативы и «чистые» технологии;
- муниципальные финансы и инвестиции;
- развитие туризма, спорта и культурного наследия и др.
Особое внимание на форуме уделят развитию бизнес-коммуникаций и укреплению межгосударственного муниципального взаимодействия через практики народной дипломатии. Ключевые направления представила руководитель дирекции ММФ БРИКС 2025 Елена Белякова.
«У нас запущено сотрудничество с Международной школой муниципального лидерства, которая инициирована администрацией президента Российской Федерации совместно с МИД России. Первый модуль обучения уже состоялся в МГИМО. Второй этап и презентация этой школы состоится в рамках проведения деловой программы», — сообщила она.
Также на ММФ БРИКС будет организована парламентская сессия. Ее подготовит Мосгордума. В качестве спикеров здесь будут выступать мэры городов стран объединения.
Росатом при поддержке Совета Федерации и правительства Москвы инициирует премию для лучших муниципалитетов. Интересной будет молодежная повестка от Палаты молодых законодателей — на форуме представят перспективные практики в сфере молодежной политики, также запланировано выступление Школы БРИКС. Кроме того, «на полях» ММФ БРИКС состоится молодежный хаб с мастер-классами.