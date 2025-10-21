Международный муниципальный форум БРИКС объединит тысячи участников со всего мира

Форум впервые пройдет в одни даты с выставкой «Российский промышленник». Данная интеграция ориентирована на практические результаты в диалоге бизнеса и власти. Это означает, что за одну поездку можно будет не только обменяться мнениями, но и сформировать готовые проекты для своего города, провести переговоры и выйти на ключевые договоренности.