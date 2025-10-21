Маршруты в СНТ первыми переведут на брутто-контракты в Ростовской области

В Ростовской области с 2026 года запустят систему брутто-контрактов при пассажирских перевозках в садоводческие товарищества. Об этом депутатам донского парламента сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Новая мера решит проблему тысяч людей, которые не могут уехать на свои дачные участки или обратно домой.
— Это одна из наиболее острых тем, десятки тысяч людей не могут уехать. Несмотря на дефицит бюджетных ресурсов, в 2026 году переходим на контрактную систему перевозок пассажиров по маршрутам садоводческих товариществ. Надеюсь, положительный эффект сможем почувствовать уже в начале 2026 года, 250 млн рублей на это предусмотрено, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Глава региона также сообщил о планах по обновлению автопарка. В рамках льготной лизинговой схемы в первом квартале 2026 года в донскую столицу планируют поставить 70 новых современных автобусов.
Система брутто-контрактов поможет обновить транспортный парк в удаленных районах. Модель предусматривает оплату за выполнение рейсов по расписанию, а не за количество перевезенных пассажиров. Она также поможет решить проблему с наличными расчетами, которые сейчас составляют от 7 до 30% выручки и не отражаются в официальной отчетности.
Кроме того, губернатор поддержал создание системы «единого окна» для расчетов с транспортными компаниями. Он поручил за две недели подготовить дорожную карту по переводу всех расчетов в один орган. Задачу нужно решить до конца года.
