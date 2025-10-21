Маршруты в СНТ первыми переведут на брутто-контракты в Ростовской области

— Это одна из наиболее острых тем, десятки тысяч людей не могут уехать. Несмотря на дефицит бюджетных ресурсов, в 2026 году переходим на контрактную систему перевозок пассажиров по маршрутам садоводческих товариществ. Надеюсь, положительный эффект сможем почувствовать уже в начале 2026 года, 250 млн рублей на это предусмотрено, — прокомментировал Юрий Слюсарь.