В Выселковской больнице Краснодарского края провели курсы для врачей

Обучение для практикующих врачей прошло на базе Выселковской центральной районной больницы (ЦРБ) Краснодарского края по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации муниципального образования Выселковского района.
Курс провели для заведующих отделениями рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения лечебных учреждений Краснодарского края. Темой обучения стало восстановление проходимости артерий с помощью внутрисосудистой хирургии. Участники изучили и отработали на практике различные методики лечения.
«По итогам обучения врачи получили ценные знания и практические навыки. Эти методики они смогут применять в своей работе, что улучшит качество медицинской помощи пациентам и увеличит количество пациентов, получающих помощь в своих больницах на уровне краевых центров», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Выселковской ЦРБ Кирилл Потанчук.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.