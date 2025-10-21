Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухмесячный карантин по бешенству в башкирской деревне подошел к концу

В Башкирии сняли карантин по бешенству в деревне Еремеево.

Источник: Комсомольская правда

В Чишминском районе Башкирии спустя два месяца сняли карантин по бешенству. Соответствующий указ, подписанный главой республики Радием Хабировым, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, этим летом территории личного хозяйства в деревне Еремеево выявили очаг бешенства. На территории запретили лечить, вывозить и ввозить животных, посещать территории посторонним. Сотрудники госветслужбы провели вакцинацию животных.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.