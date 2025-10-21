Двухмесячный карантин по бешенству в башкирской деревне подошел к концу

В Чишминском районе Башкирии спустя два месяца сняли карантин по бешенству. Соответствующий указ, подписанный главой республики Радием Хабировым, был опубликован на официальном портале правовой информации.
Напомним, этим летом территории личного хозяйства в деревне Еремеево выявили очаг бешенства. На территории запретили лечить, вывозить и ввозить животных, посещать территории посторонним. Сотрудники госветслужбы провели вакцинацию животных.
