Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин и Володин обсудили проект бюджета

Мишустин: проект бюджета позволяет выполнить обязательства перед гражданами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов позволяет в полном объеме выполнить обязательства государства перед гражданами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Мишустин и Володин обсудили проект нового трехлетнего федерального бюджета, сообщила пресс-служба кабмина в официальном Telegram-канале правительства.

«Он (проект бюджета — прим.) позволяет в полном объеме выполнить обязательства государства перед гражданами, создает условия для дальнейшего развития экономики и решения задач по обеспечению обороны и безопасности государства», — подчеркнул Мишустин.