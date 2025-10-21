Мишустин и Володин обсудили проект бюджета

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов позволяет в полном объеме выполнить обязательства государства перед гражданами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.