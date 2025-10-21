Праздничный концерт в честь Дня пожилых людей организовали в Красноярске

Главный концертный зал Красноярского края стал площадкой для праздничного концерта, приуроченного к Международному дню пожилых людей. Поддержка людей старшего возраста является одной из задач нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социальной политики региона.
Зрителями концерта стали ветераны войны и труда, представители общественных ветеранских организаций и организаций инвалидов, люди пожилого возраста, в том числе проживающие в учреждениях социального обслуживания. Подарком для них стала большая концертная программа. Перед представителями «серебряного» возраста выступили лучшие солисты и коллективы Красноярского края.
«Вы — настоящая опора для края. Ваш опыт и знания успешно служат интересам страны. Помогают готовить молодую смену. Учат бережно относиться к прошлому и вселяют уверенность в будущее. Вы подаете всем нам достойный пример», — отметил глава региона Михаил Котюков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.