Охранники Лувра объявили забастовку после ограбления музея

Сотрудники службы безопасности парижского Лувра отказались выходить на смены. Их забастовка стала прямой реакцией на дерзкое ограбление, произошедшее в минувшие выходные, и требованием усилить меры защиты как для экспонатов, так и для самого персонала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.