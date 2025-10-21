Охранники Лувра объявили забастовку после ограбления музея

Сотрудники службы безопасности парижского Лувра отказались выходить на смены. Их забастовка стала прямой реакцией на дерзкое ограбление, произошедшее в минувшие выходные, и требованием усилить меры защиты как для экспонатов, так и для самого персонала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Как пишет NYT со ссылкой на лидера профсоюза SUD Сару Абдельхеди, безоружные охранники были «слишком потрясены», чтобы продолжать работу в прежнем режиме. Они требуют от руководства Лувра предоставить конкретный план по усилению безопасности, прежде чем вернуться на свои посты.
Полиция уже назвала ограбление работой профессионалов. В знаменитой «Галерее Аполлона» четверо преступников вскрыли витрины и похитили девять уникальных ювелирных украшений.
Среди украденного могла оказаться и корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III, инкрустированная 1354 бриллиантами. Однако по словам прокурора французкой столицы, грабители выронили ее во время бегства. Несмотря на масштабную полицейскую операцию, преступники до сих пор не найдены.
Уязвимость сотрудников подчеркнула глава профсоюза, которая сама в прошлом работала в охране Лувра. По ее словам, инструкция обязывает их в первую очередь эвакуировать посетителей, а не вступать в схватку с вооруженными грабителями.
При этом работа для них становится все сложнее. По данным NYT, за последние десять лет штат охранников сократился с 994 до 856 человек.