В Матвеево-Курганском районе Ростовской области ввели карантин по бешенству

В Матвеевом Кургане Ростовской области выявили случай бешенства у кота, наличие вируса подтвердили по результатам анализа. После этого был установлен карантин, сообщает в соцсетях районная администрация.
Очаг инфекции находится в границах улицы Светлой (дома 1−64), переулка Азовского, а также улиц Почтовой (дома, 1−92), 8 Марта и Октябрьской (дома, 1−10).
— План по ликвидации вируса разработан и утвержден. Проводится вакцинация домашних животных. Всем следует как можно скорее привить своих питомцев, — подчеркивают местные власти.
Напомним, бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, которым может заразиться и человек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Если после контакта с агрессивным четвероногим остались раны или царапины, нужно срочно обратиться в больницу.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.