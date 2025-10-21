В Матвеево-Курганском районе Ростовской области ввели карантин по бешенству

Напомним, бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание, которым может заразиться и человек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. Если после контакта с агрессивным четвероногим остались раны или царапины, нужно срочно обратиться в больницу.