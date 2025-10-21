Ричмонд
Своевременный «УДАР»: простой способ распознать инсульт

При любых проблемах со здоровьем важно как можно скорее начать лечение. Это, конечно же, касается и инсульта. При нем происходит резкое нарушение мозгового кровообращения: если человеку вовремя не помочь, он может стать инвалидом или даже умереть.

Распознать инсульт поможет простое правило «УДАР», которое придумано врачами. Как оно работает и что делать для профилактики инсульта — смотрите в нашей инфографике.

Забота о здоровье людей — главная задача нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По нему можно бесплатно пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры, получить лечение в современных больницах и поликлиниках.