Волгоградская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году на 11%

По информации Волгоградстата, жители региона с начала года возвели частные жилые дома общей площадью 577,4 тыс. кв. м, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Рост популярности на строительство собственных жилых домов отчасти связан с введением возможности использования механизма привлечения средств граждан на счета эскроу.