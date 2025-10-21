Волгоградская область перевыполнила план по вводу жилья в 2025 году на 11%

Общая площадь введенного жилья на территории Волгоградской области за девять месяцев 2025 года составила 880,3 тыс. кв. м, что на 11% больше установленного плана по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете строительства региона.
По информации Волгоградстата, жители региона с начала года возвели частные жилые дома общей площадью 577,4 тыс. кв. м, что на 13% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Рост популярности на строительство собственных жилых домов отчасти связан с введением возможности использования механизма привлечения средств граждан на счета эскроу.
Также за девять месяцев застройщики ввели 302,9 тыс. кв. м жилья в многоквартирных домах. На сегодняшний день градостроительный потенциал волгоградского региона составляет 1,8 млн. кв. м, в стадии строительства — 217 многоквартирных домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.