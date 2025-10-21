В столице пройдет третий Московский форум волонтеров по охране здоровья

Третий Московский форум волонтеров в сфере охраны здоровья состоится 2 ноября в «Цифровом деловом пространстве», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Организация волонтерской деятельности и привлечение добровольцев к участию в городских мероприятиях соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети».
В программе запланировано награждение активных волонтеров сообщества и дружеская встреча «Короче, Склифосовский». Там также пройдет чемпионат по оказанию первой помощи. Его организуют Московское городское отделение Российского Красного Креста и региональное отделение Движения первых. Также спикеры расскажут о службе сестер милосердия, сестринско-добровольческой службе, подготовке больничных клоунов, помощи медицинскому персоналу и уходу за пациентами.
На выставке компетенций можно будет посетить занятие по анатомическому рисунку и познакомиться с канистерапевтами — специалистами, которые занимаются лечением и реабилитацией людей с помощью обученной собаки. Гости изучат внутреннее устройство машины скорой помощи, узнают, как вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и организовать волонтерский центр.
В выставочной зоне форума будет представлена импровизированная операционная, реанимационная машина и площадка, где гости узнают о правилах оказания первой помощи. Кроме того, там можно будет ознакомиться с историко-патриотической экспозицией о военной медицине. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.