В столице пройдет третий Московский форум волонтеров по охране здоровья

В выставочной зоне форума будет представлена импровизированная операционная, реанимационная машина и площадка, где гости узнают о правилах оказания первой помощи. Кроме того, там можно будет ознакомиться с историко-патриотической экспозицией о военной медицине. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».