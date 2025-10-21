Челябинский «Умный трамвай» стал победителем конкурса «ПРОФ-IT»

Проект из Челябинской области «Умный трамвай» стал победителем Всероссийского конкурса проектов цифрового развития регионов «ПРОФ-IT», сообщили в правительстве региона. Внедрение инновационных технологий является одной из задач нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».
«Умные» трамваи оснащены системой контроля за состоянием дороги, а технологии компьютерного зрения, обработки изображений и анализа данных помогают обнаружить препятствия на пути. При этом, если реакция на препятствие со стороны водителя отсутствует, система может принудительно остановить вагон.
За время тестирования системы зафиксировано около 380 ситуаций, связанных с появлением пешеходов на путях. Предотвращено более пяти случаев столкновения вагонов, а также одно происшествие с нанесением тяжких телесных повреждений пешеходу. Система «Умный трамвай» уже установлена на 142 вагонах в Челябинске, а до конца 2026 года планируется дооснащение еще 59.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.