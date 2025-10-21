Челябинский «Умный трамвай» стал победителем конкурса «ПРОФ-IT»

За время тестирования системы зафиксировано около 380 ситуаций, связанных с появлением пешеходов на путях. Предотвращено более пяти случаев столкновения вагонов, а также одно происшествие с нанесением тяжких телесных повреждений пешеходу. Система «Умный трамвай» уже установлена на 142 вагонах в Челябинске, а до конца 2026 года планируется дооснащение еще 59.