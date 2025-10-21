В Казани подведут итоги конкурса детского рисунка «Снежный барс»

Лучшие картины и поделки, которые прошли в финал конкурса, будут представлены на специальной выставке. Победителей выберут в трех номинациях: младшая — 1−4-й классы, средняя — 5−9-й классы и старшая — 10−11-й классы. Главный приз конкурса — экскурсия в научный центр «Снежный барс» в Республике Алтай, где можно будет вживую увидеть редких животных и узнать о работе ученых.