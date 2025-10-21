В Казани подведут итоги конкурса детского рисунка «Снежный барс»

Торжественное награждение победителей конкурса детских рисунков, поделок и постеров «Снежный барс» состоится 23 октября в Казани, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Мероприятие является частью комплексной работы по сохранению и восстановлению популяции снежного барса в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».
Заявки на участие подали более 600 школьников из Татарстана, Удмуртии, Мордовии, Чувашии и Марий Эл. Ребята создали работы хищника из красок, картона, пластилина, крупы и других материалов.
Лучшие картины и поделки, которые прошли в финал конкурса, будут представлены на специальной выставке. Победителей выберут в трех номинациях: младшая — 1−4-й классы, средняя — 5−9-й классы и старшая — 10−11-й классы. Главный приз конкурса — экскурсия в научный центр «Снежный барс» в Республике Алтай, где можно будет вживую увидеть редких животных и узнать о работе ученых.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.