Спасение людей, ликвидация ЧС. Службы гражданской обороны показали готовность действовать в любых ситуациях

Помощь, защита и спасение населения, проведение эвакуации людей с отселением из опасной зоны, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций — эти и многие другие задачи стояли перед службами гражданской обороны во время проведения комплексного учения с республиканскими силами гражданской обороны, которое проходило на полигоне Министерства по чрезвычайным ситуациям в Борисовском районе. Службы продемонстрировали свою готовность действовать в условиях военного времени. Во время учения также были отработаны вопросы организации эвакуации населения и жизнеобеспечения пострадавших, а также широкий спектр спасательных и других неотложных работ, в том числе в условиях массовых нарушений функционирования коммунально-энергетических сетей. Корреспонденты БЕЛТА посмотрели, как это было, и узнали о задачах, которые стояли перед участниками.
В учении были задействованы силы и средства 12 республиканских служб гражданской обороны, созданных на базе МЧС, МВД, Минздрава, Минэнерго, Минсвязи, Мининформа, Минтранса, МЖКХ, МАРТ, Минстройархитектуры, Минсельхозпрода и «Белнефтехима». Участие в них приняли 276 специалистов и 136 единиц техники, которые на 16 площадках демонстрировали свои навыки.
Спасают жизни в полевых условиях.
Первым остановочным пунктом для гостей стал мобильный медицинский госпиталь, развернутый при поддержке концерна «Белнефтехим». В полевых условиях медики продемонстрировали готовность работать в сложных и нестабильных ситуациях.
Врач операционно-перевязочного отделения одного из медицинских отрядов Андрей Буялич рассказал, что случиться может все что угодно, но он с коллегами готов помогать людям в любом случае. «Здесь (в мобильном медицинском госпитале. — Прим. БЕЛТА) мы производим наложение или исправление повязок, переливаем кровозаменители. Накладываем шины при переломах, останавливаем кровотечения. А затем готовим пострадавших к дальнейшей эвакуации, — пояснил врач. — Это могут быть различные ситуации: какая-то гражданская авария, где-то на заводе, может, что-то взорвалось, еще какие-то нюансы. Мы не знаем, с чем поступят пациенты, но всегда готовы им помочь».
Медики отработали оказание экстренной и неотложной помощи пострадавшим в очагах массовых санитарных потерь и районах стихийных бедствий. Мобильный медицинский госпиталь оснащен необходимым оборудованием для того, чтобы можно было провести первичную диагностику и экстренную стабилизацию состояния пострадавших, подготовить их к безопасной транспортировке в стационарные учреждения.
К слову, госпиталь функционирует независимо от внешних сетей, что критически важно при нарушении инфраструктуры. Мобильная заправка обеспечивает бесперебойную работу техники и поддерживает устойчивость медицинского модуля в течение всего этапа его работы.
Новейшая техника на страже безопасности.
Прежде чем перейти к активному этапу учений, наблюдателей познакомили с современной техникой. Именно она применяется для ликвидации самых разных кризисных ситуаций и спасения людей. Здесь можно было увидеть пожарную автоцистерну и автолестницу высотой 52 м, вертолеты МЧС МИ-8 и МИ-17, передвижную телевизионную станцию, передвижную электротехническую лабораторию и автономный источник электроснабжения, мобильный пункт заправки, автомобиль скорой помощи, квадрокоптеры и инженерную технику. Все это может быть использовано при необходимости.
Специалисты МЧС акцентировали внимание на лестнице в 52 м. «Она позволяет спасать пострадавших с верхних этажей 17-этажных зданий. Научно-техническая разработка является настоящим прорывом в отечественном пожарном автомобилестроении, а по совокупности свойств при рабочей высоте 52 м и своему техническому уровню составила конкуренцию известным мировым аналогам. Первая такая лестница поступила на вооружение в этом году витебским спасателям. Благодаря поддержке главы государства в течение трех лет на вооружение МЧС по всей стране поступит 17 подобных автолестниц, что существенно повысит уровень боеготовности подразделений», — добавили в ведомстве.
Спастись в укрытиях.
На учениях также представили отечественный опытный образец железобетонных модульных укрытий. «Это быстровозводимая конструкция, которая предназначена для укрытия людей в условиях военного времени. Здесь можно разместить до 125 человек. Сейчас в стране действуют два типовых проекта быстровозводимых укрытий — на 50 и 125 человек», — пояснили в ведомстве.
Взрывы и пожары.
Конечно же, самыми яркими моментами учения стали активные фазы: тушение пожаров на трансформаторной подстанции и в резервуарном парке хранения нефтепродуктов, локализация и ликвидация биологической аварии и ликвидация ЧС с наличием опасных химических веществ. Зрелищностью им не уступали аварийные работы на канализационной насосной станции, объектах жизнеобеспечения и железнодорожном транспорте.
Так, по легенде учений, произошла авария на трансформаторной подстанции, повлекшая повреждение опоры линии электропередачи и возгорание. «Спасатели оперативно справились с огнем, применив специальный огнетушащий порошок. Этот метод идеально подходит для тушения пожаров на объектах с высоким риском возгорания, включая электростанции и предприятия нефтехимической промышленности, — отметили в ведомстве. — В подразделениях МЧС находятся 16 автомобилей порошкового тушения, которые широко используются в мировой практике для максимально эффективной борьбы с огнем».
Одним из сложных этапов учений гражданской обороны можно назвать отработку действий во время масштабных разрушений после условной атаки беспилотного летательного аппарата. Спасатели искали пострадавших с помощью кинологов и спецтехники, выполнили деблокировку и передали «раненых» медикам. Затем перед наблюдателями раздался взрыв и на производственном объекте разгорелся пожар — специалисты эвакуировали людей из опасной зоны. Захватывающим стал момент эвакуации на вертолете: трех спасателей подняли с крыши горящего здания и пронесли практически на головами зрителей.
Первый заместитель начальника авиации МЧС Иван Лабзин отметил, что на всех площадках учений была задействована авиация. «Мы эвакуировали людей с крыши зданий и сооружений на вертолете МИ-8. Это один из методов эвакуации, когда невозможно сделать это с земли, — рассказал он. — Кроме того, на выставке техники были представлены наши беспилотные летательные аппараты. В министерстве есть более 120 единиц различных БПЛА, которые используются для мониторинга».
Иван Лабзин акцентировал внимание на новом летательном аппарате — автожире белорусской сборки. «Мы получили его в этом году для эксплуатации и мониторинга лесных массивов. Машина довольно-таки интересная, необычная, принципиально отличается от самолетов и вертолетов — очень маневренная, небольшой расход топлива, — пояснил он. — А для тушения пожаров и эвакуации людей будем и дальше использовать МИ-8 и МИ-17. Последний, к слову, оснащен медицинским модулем для проведения различных медицинских эвакуаций».
Диверсия с отключением насосной станции, проблемы с отоплением и электроснабжением, атака БПЛА, повредившая наземный газопровод и вызвавшая возгорание газовоздушной смеси, а также подрыв резервуара с нефтепродуктами — все эти моменты службы гражданской обороны отрабатывали четко, тем самым показав свою готовность к их ликвидации.
Громкие взрывы — красивая картинка для журналистов. Но участники учений серьезно относятся к этим эпизодам. Для них это реальная тренировка своих навыков, потому что от каждого из них в чрезвычайной ситуации будут зависеть жизни уже реальных людей.
Подготовка населения — больше шансов на спасение.
Важным пунктом учений министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский обозначил подготовку населения. «Люди должны знать простейшие элементы работы служб гражданской обороны. Понимать, что будут делать работники МЧС. Надо внимательно слушать систему оповещения», — подчеркнул он.
Так, во время учений для оповещения граждан использовались как традиционные методы, так и современные технологии: в небо поднимались беспилотные летательные аппараты, оснащенные громкоговорящими устройствами, что позволило быстро донести информацию до жителей даже в труднодоступных зонах. После получения сигнала люди организованно садились в автобусы, которые в сопровождении сотрудников милиции направлялись в заранее подготовленные безопасные районы. Там разворачивались пункты приема временно отселяемого населения — в зданиях санаториев, школ, домов отдыха и других общественных объектов.
Масштаб системы впечатляет: при необходимости возможно развертывание более 23 тыс. таких пунктов, что обеспечивает гарантированное размещение всех нуждающихся.
Подготовка на высоком уровне.
Оценивали ход учений не только приглашенные руководители госорганов и организаций, но и специально созданный для этих целей посреднический аппарат. В него вошли самые опытные представители спасательного ведомства, которые контролировали эффективность достижения целей учения на каждом этапе. Позже они внесут свои предложения по совершенствованию подходов в реагировании каждой службы гражданской обороны.
Первый заместитель начальника Брестского областного управления МЧС Руслан Любечко сегодня был посредником на этапе ликвидации и тушения пожара на складе нефтепродуктов. «Наша роль состояла в том, чтобы оценить взаимодействие органов “Белнефтехима”, Министерства здравоохранения и подразделений МЧС. Задачи были выполнены на высоком уровне, взаимодействие этих органов было слаженным. Спасателям обеспечивалась заправка техники, медики были готовы оказать первую помощь в случае получения травмы. Полная оценка будет подготовлена позже, но в целом поставленная задача выполнена», — резюмировал он.
Министр по чрезвычайным ситуациям после завершения учений отметил, что службы гражданской обороны должны быть максимально готовы к оказанию помощи людям и ликвидации последствий аварий и угроз. «Сегодняшние учения подтвердили слаженность действий всех служб гражданской обороны по защите в первую очередь населения и критической инфраструктуры в условиях военного времени», — добавил он.
