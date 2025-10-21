Спасение людей, ликвидация ЧС. Службы гражданской обороны показали готовность действовать в любых ситуациях

Помощь, защита и спасение населения, проведение эвакуации людей с отселением из опасной зоны, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций — эти и многие другие задачи стояли перед службами гражданской обороны во время проведения комплексного учения с республиканскими силами гражданской обороны, которое проходило на полигоне Министерства по чрезвычайным ситуациям в Борисовском районе. Службы продемонстрировали свою готовность действовать в условиях военного времени. Во время учения также были отработаны вопросы организации эвакуации населения и жизнеобеспечения пострадавших, а также широкий спектр спасательных и других неотложных работ, в том числе в условиях массовых нарушений функционирования коммунально-энергетических сетей. Корреспонденты БЕЛТА посмотрели, как это было, и узнали о задачах, которые стояли перед участниками.