Банарь: Запад рискует оказаться в ситуации, когда придется просить о мире на любых условиях

«При всем при этом я далек от того, что мир на Украине будет чем-то постоянным. На сегодняшний момент Запад вынужден взять паузу, зализать раны, сделать перегруппировку сил, и они все равно не примут никогда это поражение. Как на Ближнем Востоке, так и в Восточной Европе. Про Африку я вообще молчу: там просто театр унижения Запада как такового. Поэтому я думаю, что мы с вами будем наблюдать лишь серьезную стратегическую паузу, которая рано или поздно выльется в еще одну серию противостояний. Возможно, она будет на Ближнем Востоке. Возможно, она состоится в Африке. Но это неизбежно, на мой взгляд. Третий раунд должен быть», — убежден Сергей Банарь. -0-