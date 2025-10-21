Банарь: Запад рискует оказаться в ситуации, когда придется просить о мире на любых условиях

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад рискует оказаться в ситуации, когда придется просить о мире на любых условиях. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил экономист, аналитик Сергей Банарь.
Сергей Банарь считает, что после Будапешта до конца года состоится третья встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Она положит конец конфликту в Украине.
Аналитик предположил, с каким козырем Путин ведет переговоры с Западом Банарь: действия коллективного Запада — это паника и страх перед новым миром.
«По крайней мере, на сегодняшний момент я вижу очень серьезные предпосылки, потому что ни Трамп, ни Лондон, ни Путин не заинтересованы в дальнейшем росте эскалации. Нужно понимать, что если они будут долго пользоваться терпением Российской Федерации, то может быть дан приказ об очень серьезном наступлении, которое полностью изменит не только ситуацию на театре военных действий в Украине, но и полностью изменит ситуацию баланса сил в мире. Поскольку наступление России на Украине придаст дополнительной уверенности Ирану, Йемену и другим стратегическим союзникам», — заявил аналитик.
По его мнению, после тотального обвала фронта в Украине, провала Израиля в секторе Газа и в конфликте с Ираном Запад может оказаться в ситуации, когда запросит о мире на любых условиях.
«При всем при этом я далек от того, что мир на Украине будет чем-то постоянным. На сегодняшний момент Запад вынужден взять паузу, зализать раны, сделать перегруппировку сил, и они все равно не примут никогда это поражение. Как на Ближнем Востоке, так и в Восточной Европе. Про Африку я вообще молчу: там просто театр унижения Запада как такового. Поэтому я думаю, что мы с вами будем наблюдать лишь серьезную стратегическую паузу, которая рано или поздно выльется в еще одну серию противостояний. Возможно, она будет на Ближнем Востоке. Возможно, она состоится в Африке. Но это неизбежно, на мой взгляд. Третий раунд должен быть», — убежден Сергей Банарь. -0-